Гослинг, «Чебурашка», «имба»: «ВКонтакте» выбрал самые популярные темы и персонажей 2023 года

Список сериалов России возглавил мультфильм «Маша и Медведь», ему не помешали ни ребут «Папиных дочек», ни «Кибердеревня» от авторов виральных ютуб-скетчей про деревенскую жизнь в эпоху киберпанка. «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова стал самым обсуждаемым сериалом в конце года, но в топ-3 не попал.