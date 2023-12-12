Гослинг, «Чебурашка», «имба»: «ВКонтакте» выбрал самые популярные темы и персонажей 2023 года

Соцсеть совместно с Brand Analytics проанализировала 29 млрд постов, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей, которые были опубликованы с 1 января по 20 ноября 2023 года. При составлении рейтинга учитывались упоминания персон и событий, но не их тональность.
Топ российских актеров возглавил Александр Петров, на его лидерстве сказалась неожиданная для фанатов свадьба. От него отстали Никита Ефремов («Библиотекарь») и Константин Плотников («Король и Шут»).
Среди иностранных актеров пользователи сети чаще всего называли исполнителя роли Кена и героя многочисленных мемов Райана Гослинга. За ним идут Джонни Депп и Киану Ривз.
Среди отечественных актрис наиболее популярной в соцсети стала Юлия Пересильд из «Вызова». На вторую строчку попала Кристина Асмус, ее популярность обусловлена новыми проектами и жизнью после развода с Гариком Харламовым. Тройку замкнула Александра Бортич.
Среди их заграничных коллег первое место — у Марго Робби, второе — у звезды сериала «Уэнсдэй» Дженны Ортеги, а третье — у Кары Делевинь, недавно вернувшейся к модельной карьере после реабилитации от зависимостей.
Наиболее популярным российским фильмом в соцсети стал «Чебурашка», в топ-3 также попали «Вызов» и «Кентавр».
Главной иностранной картиной, по мнению пользователей, оказалась «Барби», от нее отстали «Джон Уик-4» и «Стражи Галактики. Часть 3».
Список сериалов России возглавил мультфильм «Маша и Медведь», ему не помешали ни ребут «Папиных дочек», ни «Кибердеревня» от авторов виральных ютуб-скетчей про деревенскую жизнь в эпоху киберпанка. «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова стал самым обсуждаемым сериалом в конце года, но в топ-3 не попал.
Среди зарубежных шоу лидерство у «Одних из нас». Экранизация видеоигры обогнала «Мандалорца» и «Ведьмака». Отдельно «ВКонтакте» выбрал топ аниме — в него попали «Наруто», «Покемон» и «Магическая битва».
Самыми обсуждаемыми играми в соцсети стали Genshin Impact, шутер в альтернативном Советском Союзер Atomic Heart, а также ремейк культовой Resident Evil 4. Релиз трейлера GTA VI стал главной новостью игровой индустрии.
Отдельно «ВКонтакте» назвал сленговое слово 2023 года. Им стало «имба» — термин обычно относится к персонажам с лучшими навыками в игре.
Инфлюэнсером года компания выбрала рэпера Macan. Вторую строчку в этой номинации занял Баста, а третью Shaman.
В топе зарубежных инфлюэнсеров лидирует миллиардер Илон Маск, следом расположились Мадонна и Леди Гага. Отдельная номинация есть и для кей-поп-артистов. Там топ-3 составили BTS, Blackpink и Stray Kids.
Российскими спортсменами года соцсеть назвала бойца UFC Ислама Махачева, теннисиста Даниила Медведева и хоккеиста Александра Овечкина. Топ иностранных атлетов возглавил чемпион мира Лионель Месси, за ним идут Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе.