В Совфеде считают, что США подогревают интерес общества к «движениям» буллинга и чайлдфри

«Делалось это не для заработка денег — американцы, когда им надо, деньги просто печатают у себя. А все сделано было затем, чтобы количество наркоманов в нашей стране возросло. И сейчас в разговорах между собой они раздосадованы тем, что уровень наркомании не такой высокий, как они предполагали», — рассказал сенатор.