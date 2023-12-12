В Совфеде считают, что США подогревают интерес общества к «движениям» буллинга и чайлдфри

Сенатор Андрей Климов считает, что в России искусственно «подогревается» интерес к «движениям» чайлдфри и буллинга. Его слова с заседания комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации передает ТАСС.
«Когда анализируешь подходы наших недругов, то видишь, что на поверхности есть вещи, которые они не пропускают. <…> Тема, я ее по-русски сформулирую, там есть английское название, которое у нас почему‑то любят, так сказать, в дискуссии употреблять, — это пропаганда бездетности. Потому что это просто пропаганда того, что мешает развиваться нашему государству и цивилизации», — уверен глава комиссии.
«Чайлдфри — это действительно такой торговый знак у них есть. Начну по-английски: буллинг, или травля. Да, травлинг. Не сказать, что это явление наблюдается в нашем обществе впервые, но то, что нам его подогревают совершенно конкретно, — это заметно», — заявил Климов.
По его мнению, недружественные страны отслеживают обсуждение травли, бездетности и уголовной романтики в соцсетях, а спецслужбы, в частности американское Агентство национальной безопасности, выпускает методички по этим темам.
«Уголовная романтика тоже присутствовала в разных поколениях, но наши недруги, они же отслеживают это движение в соцсетях любой темы, у них счетчики работают, и то же Агентство национальной безопасности, оно выстреливает рекомендации. И, кому надо, эти рекомендации получают. Уж, извините, четыре известные всем буквы: ЛГБТ* и значок „плюс“ — это откуда взялось?» — задает риторический вопрос парламентарий.
Также на заседании он отметил, что после входа в Афганистан США «очень много сделали для того, чтобы на нашей территории в десятки раз выросло количество наркотиков», приводит его слова «Парламентская газета».
«Делалось это не для заработка денег — американцы, когда им надо, деньги просто печатают у себя. А все сделано было затем, чтобы количество наркоманов в нашей стране возросло. И сейчас в разговорах между собой они раздосадованы тем, что уровень наркомании не такой высокий, как они предполагали», — рассказал сенатор.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.