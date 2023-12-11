Американская актриса Эми Адамс снимется в мини-сериале «The Holdout» («Несогласный») по мотивам одноименного романа сценариста и лауреата премии «Оскар» Грэма Мура. Об этом сообщил Deadline.
Сериал разработают Bond Group Entertainment, Creative Engine Entertainment и Fifth Season. Шоу расскажет о расследовании убийства, в котором подозревают женщину, ранее бывшую присяжным заседателем.
В сериале героиню можно будет увидеть сразу в нескольких ролях: помимо присяжной и подозреваемой, она окажется также адвокатом и следователем. Женщине предстоит докопаться до сути старого дела, чтобы доказать свою невиновность в новом процессе.
Над проектом будут работать в качестве продюсеров сама Адамс, соавтор «Шершней» Дрю Коминс, а также Стейси О’Нил и Кейт Клиффорд. Сценарий шоу напишет Мур, известный по работе над «Игрой в имитацию».
Ранее Адамс уже выступала исполнительным продюсером проекта с собой в главной роли — мини-сериала HBO «Острые предметы». В 2019 году она получила две номинации на премию «Эмми» за это шоу.