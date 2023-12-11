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Алекс Петтифер в образе вампира в трейлере триллера «Рассвет»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:11

Киностудия Lionsgate опубликовала на своем ютуб-канале трейлер триллер «Рассвет», в котором снялись британские актеры Алекс Петтифер («Страшно красив», «Я — четвертый») и Гай Пирс («Я соблазнила Энди Уорхола», «Мейр из Исстауна»).

Фильм снял клипмейкер Эндрю Бэрд. Он представил историю о сельском городке, таящем в себе мрачные тайны. В окрестностях города обитает вампир, но местные жители не борятся с ним, а вместо этого регулярно приносят зверю жертв.

«Рассвет» выйдет на экраны кинотеатров 19 января. Сценарий ленты написал Ронан Блейни, номинант на премии «Оскар» и BAFTA. В актерский состав вошли Олуэн Фуэре («Варяг»), Курт Ягер («Квантовый скачок») и Кристал Ю («Песочный человек»).

Также в фильме снялись Уильям Гао («Трепет сердца»), Форрест Босуэлл («Роман служанки»), Ричард Петтифер («Пенниуорт»), Райли Чанг («Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»), Чике Чан («Эверест») и Тедди Паркер («Кривые линии Бога»).

Режиссер Эндрю Бэрд стал известен благодаря сотрудничеству с такими музыкантами как The Weeknd, Korn и Avenged Sevenfold. «Рассвет» станет его третьей полнометражной работой в кино после фильмов «Зона 414» и «Один путь».

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