Алекс Петтифер в образе вампира в трейлере триллера «Рассвет»

Киностудия Lionsgate опубликовала на своем ютуб-канале трейлер триллер «Рассвет», в котором снялись британские актеры Алекс Петтифер («Страшно красив», «Я — четвертый») и Гай Пирс («Я соблазнила Энди Уорхола», «Мейр из Исстауна»).
Фильм снял клипмейкер Эндрю Бэрд. Он представил историю о сельском городке, таящем в себе мрачные тайны. В окрестностях города обитает вампир, но местные жители не борятся с ним, а вместо этого регулярно приносят зверю жертв.
«Рассвет» выйдет на экраны кинотеатров 19 января. Сценарий ленты написал Ронан Блейни, номинант на премии «Оскар» и BAFTA. В актерский состав вошли Олуэн Фуэре («Варяг»), Курт Ягер («Квантовый скачок») и Кристал Ю («Песочный человек»).
Также в фильме снялись Уильям Гао («Трепет сердца»), Форрест Босуэлл («Роман служанки»), Ричард Петтифер («Пенниуорт»), Райли Чанг («Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»), Чике Чан («Эверест») и Тедди Паркер («Кривые линии Бога»).
Режиссер Эндрю Бэрд стал известен благодаря сотрудничеству с такими музыкантами как The Weeknd, Korn и Avenged Sevenfold. «Рассвет» станет его третьей полнометражной работой в кино после фильмов «Зона 414» и «Один путь».