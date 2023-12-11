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Умерла британская актриса Ширли Энн Филд. Она снималась в «Комедианте» и «Элфи»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:59

В возрасте 87 лет скончалась британская актриса Ширли Энн Филд, известная по ролям в фильмах «Комедиант» и «Элфи». Об этом сообщил Independent со ссылкой на семью артистки.

Филд умерла 10 декабря в окружении своих друзей и родственников. По словам близких актрисы, ее уход был мирным. Причину смерти кинозвезды в сообщении не раскрыли.

«Ширли Энн будет очень не хватать, ее будут помнить за ее несгибаемых дух и потрясающее наследие, охватившее более чем пять десятилетий на сцене и экране», — отметила семья Филд.

Ширли Энн Филд родилась в лондонском районе Форест-Гейт в 1936 году. В юности она начала сниматься для пин-ап-журналов, а в 1955 году впервые появилась на экране в фильме «Саймон и Лаура».

Слава к актрисе пришла в 1960 году с выходом картины «Комедиант», где Филд сыграла вместе с Лоуренсом Оливье. В том же году она предстала в ленте «В субботу вечером, в воскресенье утром».

Позднее в фильмографии Филд появились фильмы «Любовник войны», «Время ланча», «Элфи», «Доктор и его медсестры», «Моя прекрасная прачечная», «Досье Рэйчел». Актриса продолжала сниматься вплоть до 2011 года, когда на экраны вышла лента «Сила трех».

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