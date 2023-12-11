Реклама
Новости

Центральный признан самым криминальным округом Москвы

Семён Гудошников
Сегодня в 22:54

За 11 месяцев 2023 года в Москве совершено 123 187 преступлений, сообщили в городской прокуратуре. Там заявили, что уровень преступности в столице снизился на 2,1%.

Самым криминальным районом оказался ЦАО, где правоохранители насчитали 14 741 преступление. Второе место занимает Восточный округ — 14 257. При этом отмечается, что число преступлений в центре снизилось на 13,6%, а на востоке — на 2,8%.

Следом по уровню преступности идут Юго-Восточный (14 405), Северо-Восточный (13 153) и Северный (12 757) округа. Во всех них число преступлений увеличилось: на юго-востоке — на 2,2%, на северо-востоке и севере — на 2,8%.

В ЮАО (12 011), ЗАО (11 464), СЗАО (10 448) и ЮЗАО (10 442) уровень преступности почти не изменился.

В Новой Москве, которая территориально занимает больше половины всего города, зарегистрировано всего 4954 преступления, и этот показатель упал на 11,5%. Самым законопослушным округом столицы оказался Зеленоград — 2 991 нарушение.

Больше всего в этом году совершено краж (40 848) и мошенничеств (44 757). Грабежей зарегистрировано 998, вымогательств — 289, разбойных нападений — 268, хулиганств — 169. 116 ДТП завершились смертельным исходом.

расскажите друзьям
теги
Генпрокуратура РФ
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»