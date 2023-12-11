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В сети появился трейлер комедии «Бесстрашные летуны» с Тимоти Споллом

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

На ютуб-канале «Вольга» опубликовали русскоязычный трейлер черной комедии «Бесстрашные летуны», посвященной путешествию группы аэрофобов. Фильм выйдет в онлайн-кинотеатрах 22 декабря.

В нем речь пойдет о людях, посещающих курсы для борьбы со страхом авиаперелетов. Последний этап программы включает в себя испытательный полет в сопровождении инструктора. Он пойдет совсем не по плану.

Из‑за непогоды и поломки самолета герои застрянут в заснеженной Исландии. Аэрофобов отправляют в роскошный спа-отель дожидаться рейса, но ночь в нем оказывается полна сюрпризов.

В актерский состав картины вошли Тимоти Сполл («Король говорит!», «Гарри Поттер»), Лидия Леонард («Рождество на двоих», «Джентльмен Джек»), Элла Румпф («Любовь между строк», «Наследники»), Ник Блэкли («Белгравия»).

Также в ленте снялись Джина Брамхилл («Черное зеркало», «Красные огни») и Роб Делани («Школа добра и зла», «Гнев человеческий»). Режиссером ленты стал исландский режиссер Хафстейнн Гуннар Сигурдссон («Под деревом»).

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Тимоти СполлГарри ПоттерЛидия ЛеонардЭлла РумпфГуннар Сигурдссон
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