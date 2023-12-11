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Жанна Бадоева заменит Максима Галкина* на месте ведущего шоу «Лучше всех»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:22

Жанна Бадоева будет вести на Первом канале детское шоу «Лучше всех!». Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом телеведущая заменила Максима Галкина*. По данным источников агентства, съемки шоу с Бадоевой уже начались.

Съемки «Лучше всех!» были приостановлены в 2022 году. Точная причина такого решения не называлась. Но на Первом канале тогда сообщали, что планируется уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности.

Максим Галкин уехал вместе с семьей из России после начала спецоперации. 16 сентября 2022 года его признали иноагентом. Причинами назвали финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности.

Позже, комментируя решение Минюста, Галкин заявил, что украинских денег не получает и политикой не занимается — только сатирой на темы, связанные с ней.

*Максим Галкин признан Минюстом иноагентом.

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