Жанна Бадоева заменит Максима Галкина* на месте ведущего шоу «Лучше всех»

Таким образом телеведущая заменила Максима Галкина*. По данным источников агентства, съемки шоу с Бадоевой уже начались.
Съемки «Лучше всех!» были приостановлены в 2022 году. Точная причина такого решения не называлась. Но на Первом канале тогда сообщали, что планируется уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности.
Максим Галкин уехал вместе с семьей из России после начала спецоперации. 16 сентября 2022 года его признали иноагентом. Причинами назвали финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности.
Позже, комментируя решение Минюста, Галкин заявил, что украинских денег не получает и политикой не занимается — только сатирой на темы, связанные с ней.
*Максим Галкин признан Минюстом иноагентом.