Звезда «12 лет рабства» Лупита Нионго возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Кенийская актриса Лупита Нионго, известная по фильмам «12 лет рабства» и «Мы», станет председателем жюри Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС.
74-й фестиваль состоится с 15 по 25 февраля 2024 года. Его главные награды вручит международное жюри, состав которого станет известен позднее. Оно присудит в том числе призы за лучший фильм, режиссуру, актерские работы и сценарий.
Ранее жюри Берлинского кинофестиваля уже возглавляли всемирно известные кинематографисты, такие как Кристен Стюарт, Вонг Карвай, Изабелла Росселлини, Вернер Херцог, Тильда Суинтон, Даррен Аронофски, Мерил Стрип и Пол Верховен.
Лупита Нионго родилась в Мехико в 1983 году и выросла в Кении. Она зарекомендовала себя как яркая актриса, а также режиссер, продюсер и писательница, чьи работы становились бестселлерами New York Times.
«Лупита Нионго в данный момент работает над подкастом, фокусирующимся на невымышленных историях африканской диаспоры и создает сериал, основанный на книге „Американа“ Чимаманды Нгози Адичи», — отметили на сайте Берлинале.