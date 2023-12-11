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Звезда «12 лет рабства» Лупита Нионго возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:54

Кенийская актриса Лупита Нионго, известная по фильмам «12 лет рабства» и «Мы», станет председателем жюри Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС.

74-й фестиваль состоится с 15 по 25 февраля 2024 года. Его главные награды вручит международное жюри, состав которого станет известен позднее. Оно присудит в том числе призы за лучший фильм, режиссуру, актерские работы и сценарий.

Ранее жюри Берлинского кинофестиваля уже возглавляли всемирно известные кинематографисты, такие как Кристен Стюарт, Вонг Карвай, Изабелла Росселлини, Вернер Херцог, Тильда Суинтон, Даррен Аронофски, Мерил Стрип и Пол Верховен.

Лупита Нионго родилась в Мехико в 1983 году и выросла в Кении. Она зарекомендовала себя как яркая актриса, а также режиссер, продюсер и писательница, чьи работы становились бестселлерами New York Times.

«Лупита Нионго в данный момент работает над подкастом, фокусирующимся на невымышленных историях африканской диаспоры и создает сериал, основанный на книге „Американа“ Чимаманды Нгози Адичи», — отметили на сайте Берлинале.

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