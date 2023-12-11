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Госдума планирует признать блогерство профессией

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:12

Госдума намерена признать блогерство профессией и внести его в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

По его словам, «важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД, важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо».

Он предложил блогерам выработать вместе с законодателями «набор мер», отвечающих их интересам. «Возможно, для этого понадобятся какие‑то законодательные решения на федеральном уровне», — отметил Толстой.

Эти заявления депутат сделал в ходе круглого стола в Госдуме на тему правового режима деятельности блогеров.

Ранее Федеральная налоговая служба рассказала о претензиях к блогерам. В качестве одной из проблем назвали быстрый рост инфлюэнсеров, которые «росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией».

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