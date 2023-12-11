Вышел первый трейлер ремейка ленты «Иван Васильевич меняет профессию» от ТНТ

ТНТ выпустил трейлер ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Премьера — 31 декабря.
По сюжет, Шурик попробует вернуть Ивана Грозного домой с помощью машины времени. Однако аппарат работает с помощью «коварного VPN» и постоянно переносит героев в разные периоды и страны, где они случайно или намеренно меняют прошлое.
Шурика сыграл Демис Карибидис, Ивана Грозного — Тимур Батрудинов, жену Бунши — Ольга Бузова, Жоржа Милославского — Максим Лагашкин, Зину — Марина Кравец, Шпакяна — Гарик Мартиросян, Наполеона — Олег Верещагин, Барби — Анна Асти.
В ленте также снялись Павел Воля, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Филипп Киркоров, группа «Иванушки International», Люся Чеботина, Дмитрий Губерниев, Ваня Дмитриенко, Мия Бойко, Нилетто, Марина Федункив, Павел Деревянко, Валентина Мазунина и другие.
Режиссерами нового проекта выступили Миша Семичев и Роман Ким, ранее они работали над аналогичной лентой «СамоИрония судьбы» (ее рейтинг на «Кинопоиске» составляет 5,9 балла), а также клипом Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Продюсером выступила глава телеканала ТНТ — Тина Канделаки.
Ранее постановщик Семичев подчеркивал, что фильм «ни в коем случае не ремейк». «Мы делаем новогодний музыкальный телефильм. Я с детства фанат фильмов „Иван Васильевич меняет профессию“ и трилогии „Назад в будущее“. Легендарная кинофантастика! Целую каждый кадр», — добавил он.