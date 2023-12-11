Газа, «Барби» и Мэттью Перри: Google назвал самые популярные поисковые запросы в 2023 году

Самым популярным по количеству запросов событием стала война в Израиле и Газе, начавшаяся со вторжения боевиков «ХАМАС» на территорию еврейского государства 7 октября. Кроме того, в первую пятерку вошли крушение батискафа «Титан», землетрясение в Турции, а также ураганы «Хилари» и «Идалия».