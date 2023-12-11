Газа, «Барби» и Мэттью Перри: Google назвал самые популярные поисковые запросы в 2023 году

Google опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов в 2023 году. Их разбили на 18 тематических списков — от известных персон, событий, актеров и музыкантов — до лучших рецептов, спортивных команд и музеев.
Самым популярным по количеству запросов событием стала война в Израиле и Газе, начавшаяся со вторжения боевиков «ХАМАС» на территорию еврейского государства 7 октября. Кроме того, в первую пятерку вошли крушение батискафа «Титан», землетрясение в Турции, а также ураганы «Хилари» и «Идалия».
Среди известных личностей, чье имя гуглили в 2023 году чаще всего, первую строчку занял Дамар Хэмлин, защитник американской футбольной команды «Баффало Биллс». Помимо Хэмлина в топ-5 запросов вошли актер Джереми Реннер, еще один футболист Трэвис Келси, телеведущий Такер Карлсон и 14-летняя рэперка Лил Тэй.
Самыми популярными фильмами ожидаемо стали «Барби» и «Оппенгеймер», а среди сериалов больше всего гуглили The Last of Us и «Уэнсдэй».
События:
1. Война в Израиле и Газе
2. Подлодка «Титан»
3. Землетрясение в Турции
4. Ураган «Хилари»
5. Ураган «Идалия»
6. Ураган «Ли»
7. Шутинг в штате Мэн
8. Шутинг в Нэшвилле
9. Чандраян-3
10. Война в Судане
Люди:
1. Дамар Хэмлин
2. Джереми Реннер
3. Трэвис Келси
4. Такер Карлсон
5. Лил Тэй
6. Эндрю Тейт
7. Карли Рассел
8. Джейми Фокс
9. Дэнни Мастерсон
10. Мэтт Райф
Умершие люди:
1. Мэттью Перри
2. Тина Тернер
3. Джерри Спрингер
4. Джимми Баффет
5. Шинейд О’Коннор
6. Кен Блок
7. Тайэ Николс
8. Лиза Мари Пресли
9. Сьюзан Сомерс
10. Боб Баркер
Актеры:
1. Джереми Реннер
2. Джейми Фокс
3. Дэнни Мастерсон
4. Мэтт Райф
5. Педро Паскаль
6. Джонатан Мейджорс
7. Софи Тернер
8. Расселл Брэнд
9. Ке Хюи Куан
10. Джош Хатчерсон
Сериалы:
1. The Last of Us
2. «Уэнсдэй»
3. «Джинни и Джорджия»
4. «One Piece. Большой куш»
5. «Калейдоскоп»
6. «Король земли»
7. «Триумф»
8. «Шоу 90-х»
9. «Падение дома Ашеров»
10. «Тень и кость»
Фильмы:
1. «Барби»
2. «Оппенгеймер»
3. «Солдат»
4. «Звук свободы»
5. «Джон Уик 4»
6. «Аватар: Путь воды»
7. «Всё везде и сразу»
8. «Беглецы 2»
9. «Крид 3»
10. «Патхан. Схватка со смертью»
Музыканты:
1. Джейсон Олдин
2. Ice Spice
3. Оливер Энтони
4. Песо Плюма
5. Джо Джонас
6. Сэм Смит
7. Мэттью Хили
8. Келли Пиклер
9. Ким Петрас
10. Sexyy Red
Песни:
1. Джейсон Олдин — «Try That In A Small Town»
2. Оливер Энтони — «Rich Men North of Richmond»
3. Сэм Смит и Ким Петрас — «Unholy»
4. Eslabon Armado и Песо Плума — «Ella Baila Sola»
5. Ice Spice и PinkPantheress — «Boy’s a liar Pt. 2»
6. SZA — «Kill Bill»
7. Тейлор Свифт — «Cruel Summer»
8. Джимми Баффет — «Margaritaville»
9. Шакира — «Bzrp Music Sessions, Vol. 53»
10. Оливия Родриго — «vampire»