«Я знаю, что сценарий уже написан»: Марк Уолберг поделился деталями продолжения «Анчартед»

«Я потратил довольно много времени, чтобы отрастить их, чтобы не носить накладные. Мне просто не хватает уверенности в себе, чтобы их носить. Такое ощущение, что у меня рот заклеен большим куском скотча, и я чувствую себя нелепо. Я восхищаюсь актерами, которые могут носить парики, протезы, грим и все такое», — отметил артист.