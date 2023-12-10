«Я знаю, что сценарий уже написан»: Марк Уолберг поделился деталями продолжения «Анчартед»

Марк Уолберг рассказал журналистам The Direct немного подробностей о фильме «Анчартед 2». По его словам, для приключенческой картины уже написан сценарий.
«Я слышал много разных идей. Я знаю, что уже написан сценарий и сейчас его дорабатывают», — поделился актер.
Кроме того, Уолберг признался, что отрастил усы специально для роли Салли. «Анчартед» основан на одноименной серии видеоигр, и там у этого персонажа были волосы под носом в отличие от театрального воплощения. Фанаты критиковали создателей фильма за отход от канона.
«В том числе, в сценарии говорится, что я должен носить усы. Это логично; в финальной сцене первого фильма у меня они уже были», — сказал актер.
Он поведал, что отрастить волосы было непросто, но они нравятся ему гораздо больше накладных.
«Я потратил довольно много времени, чтобы отрастить их, чтобы не носить накладные. Мне просто не хватает уверенности в себе, чтобы их носить. Такое ощущение, что у меня рот заклеен большим куском скотча, и я чувствую себя нелепо. Я восхищаюсь актерами, которые могут носить парики, протезы, грим и все такое», — отметил артист.
Он также подчеркнул, что открыт к возвращению в «Анчартед 2», если продолжение получится лучше первой части, но пока у него недостаточно информации об этом.
«Анчартед: На картах не значится» вышел в кинотеатрах в феврале 2022 года. Сейчас у картины с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом оценка в 40% «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes. Однако зрителям экранизация понравилась гораздо сильнее — они поставили оценку в 90% и принесли в кассы более 400 млн долларов при бюджете в 120 млн.