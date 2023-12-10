Ученые: чрезмерный оптимизм связан с более низкими когнитивными способностями

«Прогнозировать будущее с точностью сложно, и по этой причине мы ожидаем, что люди с низкими когнитивными способностями будут совершать больше ошибок в суждениях, как пессимистичных, так и оптимистичных. Но результаты очевидны: низкие когнитивные способности приводят к еще большей склонности к самодовольству — люди, по сути, в некоторой степени заблуждаются», — сказал один из авторов исследования, доктор Крис Доусон.