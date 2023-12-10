Ученые: чрезмерный оптимизм связан с более низкими когнитивными способностями

Чрезмерный оптимизм связан с более низкими когнитивными навыками, такими как память, логическое и аналитическое мышление. Об этом говорится в исследовании университета британского города Бат.
Люди с более высокими когнитивными способностями, как правило, более реалистичны и пессимистичны в ожиданиях относительно будущего, считают ученые. В свою очередь оптимистическое мышление может привести к принятию неправильных решений и негативно сказаться на финансовом благополучии.
«Прогнозировать будущее с точностью сложно, и по этой причине мы ожидаем, что люди с низкими когнитивными способностями будут совершать больше ошибок в суждениях, как пессимистичных, так и оптимистичных. Но результаты очевидны: низкие когнитивные способности приводят к еще большей склонности к самодовольству — люди, по сути, в некоторой степени заблуждаются», — сказал один из авторов исследования, доктор Крис Доусон.
По его словам, хотя люди в результате эволюции стали склонны ожидать лучшего, те, чьи когнитивные способности высоки, способны игнорировать эту автоматическую реакцию, когда дело доходит до важных решений.
«Нереалистично оптимистичные финансовые ожидания могут привести к чрезмерному уровню потребления и долга, а также к недостаточным сбережениям. Шансы начать успешный бизнес ничтожны, но оптимисты всегда думают, что у них есть шанс, и начинают дела, обреченные на провал», — поясняет Доусон.
Исследователи проанализировали данные опроса более 36 тыс. британских домохозяйств, сравнив их ожидания насчет финансового благополучия с фактическими результатами.