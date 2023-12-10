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«Анатомия падения» завоевала пять наград Европейской кинопремии

Семён Гудошников
Сегодня в 12:49

Триллер «Анатомия падения» французской режиссерки Жюстин Трие победил сразу в пяти номинациях премии Европейской киноакадемии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ленту наградили за лучшие режиссуру, сценарий и монтаж, она признана лучшим европейским фильмом. Немецкая исполнительница главной роли Сандра Хюллер завоевала награду как лучшая актриса.

Лучшим актером киноакадемия сочла Мадса Миккельсена, сыгравшего в фильме «Меч короля». Британская актриса Ванесса Редгрейв удостоена награды за вклад в киноискусство.

Приз за лучший документальный фильм достался эстонской ленте «Сестринство бани по-черному» режиссерки Анны Хинтс. В номинации «Лучший анимационный фильм» победили «Мечты робота» Пабло Бергера, в категории «Лучший короткометражный фильм» — «Hardly Working» австрийских режиссеров Сузанны Флок, Робина Кленгеля, Леонхарда Мюлльнера и Михаэля Штумпфа.

Премия Европейской киноакадемии, которую часто называют «европейским Оскаром», основана в Берлине в 1988 году. Ее цель — продвижение европейского кинематографа в мире. Лауреатов премии отбирают более 4000 членов академии

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