«Анатомия падения» завоевала пять наград Европейской кинопремии

Триллер «Анатомия падения» французской режиссерки Жюстин Трие победил сразу в пяти номинациях премии Европейской киноакадемии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Ленту наградили за лучшие режиссуру, сценарий и монтаж, она признана лучшим европейским фильмом. Немецкая исполнительница главной роли Сандра Хюллер завоевала награду как лучшая актриса.
Лучшим актером киноакадемия сочла Мадса Миккельсена, сыгравшего в фильме «Меч короля». Британская актриса Ванесса Редгрейв удостоена награды за вклад в киноискусство.
Приз за лучший документальный фильм достался эстонской ленте «Сестринство бани по-черному» режиссерки Анны Хинтс. В номинации «Лучший анимационный фильм» победили «Мечты робота» Пабло Бергера, в категории «Лучший короткометражный фильм» — «Hardly Working» австрийских режиссеров Сузанны Флок, Робина Кленгеля, Леонхарда Мюлльнера и Михаэля Штумпфа.
Премия Европейской киноакадемии, которую часто называют «европейским Оскаром», основана в Берлине в 1988 году. Ее цель — продвижение европейского кинематографа в мире. Лауреатов премии отбирают более 4000 членов академии