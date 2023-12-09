Астронавта МКС обвинили в съедении выращенного помидора. Спустя восемь месяцев овощ нашелся

Помидор, выращенный из семян в условиях микрогравитации американским астронавтом Франсиско Рубио, потерялся более восьми месяцев назад. А теперь нашелся — и никто не знает, где он был, сообщает Space.
Рубио обвиняли в том, что он съел помидор. «[Теперь] мы можем оправдать его. Мы нашли помидор», — сказала астронавт НАСА Жасмин Могбели. Она не уточнила, в каком состоянии и где именно был найден помидор.
Подполковник армии США Рубио вернулся на Землю 27 сентября, пробыв на МКС рекордные джля американцев 371 день. На брифинге после приземления он посетовал на потерю помидора, который выращивался в рамках сельскохозяйственного эксперимента, и опасался, что его навсегда заклеймят как помидорного вора.
Тогда Рубио потратил около 20 часов на поиск «маленького сморщенного существа». «Я был вполне уверен, что застегнул липучку там, где нужно было застегнуть липучку. А потом я вернулся, и его уже не было», — вспоминал он.
На МКС есть собственная система производства овощей под названием Veggie. Рубио с любовью рассказывал о том, как он выращивал и собирал урожай, несмотря на неудачу с помидором, а представители НАСА говорят, что эта работа дает бесценные знания, которые принесут пользу будущим поколениям астронавтов.