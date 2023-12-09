Жителей Казахстана по ошибке предупредили о морозах до 380 градусов

Жителей Северо-Казахстанской области (СКО) предупредили о заморозках до минус 380 градусов в СМС-рассылке, сообщает Tengrinews. Экстренные службы отчитались об ошибке.
8 декабря абоненты Tele2 получили сообщения о «сильном морозе до -380 °C» и отмене занятий в школах. В пресс-службе оператора назвали случившееся технической ошибкой: «В рассылке значок градуса (°) был заменен на 0».
После того как ошибку заметили, жителям севера Казахстана отправили исправленные сообщения. Пресс-служба Tele2 отметила, что отправителем данных является 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб), а не оператор, который выступает как инструмент передачи.
Согласно прогнозам Казгидромета, 8 декабря в Северо-Казахстанской области ожидались морозы минус 30–35 градусов днем и минус 36-41 градус ночью.