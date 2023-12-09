Леонид Агутин перенес экстренную операцию

Леониду Агутину сделали внеплановую операцию в больнице в Москве. Об этом он рассказал фанатам в своем телеграм-канале.
Музыкант пишет, что обратился к врачам из‑за боли в ноге и просил ее обезболить. Он рассчитывал, что страдает от последствий растяжения мышцы, однако причина оказалась гораздо серьезнее.
«Прям ходить не мог. Думал, растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею», — делится артист в посте вместе с фотографией из больничной палаты.
Первым эту историю сообщил Mash накануне вечером. Телеграм-канал предположил, что под угрозой отмены оказались ближайшие концерты Агутина 3 января в Сочи и 5-го в Дубае.