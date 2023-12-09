Леонид Агутин перенес экстренную операцию

«Прям ходить не мог. Думал, растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это не надолго, а то я бездельничать не умею», — делится артист в посте вместе с фотографией из больничной палаты.