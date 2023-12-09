«Я бросила их смотреть, не видела даже „Финал“»: Гвинет Пэлтроу о киновселенной Marvel

Гвинет Пэлтроу призналась, что перестала смотреть фильмы Marvel и не видела даже «Мстители: Финал». Об этом она рассказала аудитории кинофестиваля в Саудовской Аравии, ее слова приводит Deadline.
«Если честно, в какой‑то момент я перестала их смотреть. Я никогда не видела „Мстители: Конец“. Я не могу уследить, кто там кем является. Но, наверное, в какой‑то момент мне стоит это сделать», — сказала исполнительница роли Пэппер Поттс о последних супергеройских картинах Marvel.
Пэлтроу объяснила, что это связано с изменившимся подходом компании к производству фильмов. Она говорила, что долго не хотела присоединяться к касту первого «Железного человека», пока продюсеры не дали ей гарантии, что съемочный процесс будет поощрять ее актерские качества.
«Первый фильм, который мы сняли, сильно отличался от остальных, потому что студия не думала, что он станет большим хитом. Они наняли Джона Фавро в качестве режиссера, который был великолепен. И они наняли Роберта Дауни-младшего, которого в то время нельзя было нанять. Его карьера была просто на дне», — рассказала актриса.
По словам Пэлтроу, поскольку студия не возлагала больших надежд на фильм, каждый день на съемочной площадке ощущался похожим на работу над независимым фильмом, и у группы была свобода для творческих экспериментов.
«Мы импровизировали почти в каждой сцене этого фильма. Мы писали сцены по утрам в трейлере Джона. Это было похоже на съемку независимого фильма. Потом фильм стал таким хитом, что больше нам этого не давали делать», — вспомнила она.