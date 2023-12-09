«Я бросила их смотреть, не видела даже „Финал“»: Гвинет Пэлтроу о киновселенной Marvel

«Первый фильм, который мы сняли, сильно отличался от остальных, потому что студия не думала, что он станет большим хитом. Они наняли Джона Фавро в качестве режиссера, который был великолепен. И они наняли Роберта Дауни-младшего, которого в то время нельзя было нанять. Его карьера была просто на дне», — рассказала актриса.