Умер литературный критик Андрей Немзер

Немзер работал заведующим отделом критики журнала «Литературное обозрение» и литературным обозревателем «Независимой газеты», газеты «Сегодня» и других изданий в 1980–1990-х годах. Он преподавал в Российском институте театрального искусства (ГИТИСе), а в 2002 году пришел в ВШЭ, где был преподавателем у студентов-журналистов и филологов.