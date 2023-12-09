Реклама
Новости

Умер литературный критик Андрей Немзер

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:45

Литературный критик и профессор Высшей школы экономики Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет. У него была онкология последней стадии, сообщила РБК его жена Яна.

Немзер скончался в реанимации, «у него была очень тяжелая онкология, уже неизлечимая», добавила супруга.

Немзер работал заведующим отделом критики журнала «Литературное обозрение» и литературным обозревателем «Независимой газеты», газеты «Сегодня» и других изданий в 1980–1990-х годах. Он преподавал в Российском институте театрального искусства (ГИТИСе), а в 2002 году пришел в ВШЭ, где был преподавателем у студентов-журналистов и филологов.

Немзер писал книги и статьи. Его дочь Анна Немзер — журналистка и писательница, авторка романов «Плен» и «Раунд».

Подробности по теме
Три ответа. Макарова, Немзер и Кафельников
Подробности по теме
Писатели Анна Немзер и Дмитрий Захаров — о том, может ли журналист быть хорошим писателем
расскажите друзьям
теги
ВШЭ
люди
Андрей НемзерАнна Немзер
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»