Умер литературный критик Андрей Немзер

Литературный критик и профессор Высшей школы экономики Андрей Немзер умер в возрасте 66 лет. У него была онкология последней стадии, сообщила РБК его жена Яна.
Немзер скончался в реанимации, «у него была очень тяжелая онкология, уже неизлечимая», добавила супруга.
Немзер работал заведующим отделом критики журнала «Литературное обозрение» и литературным обозревателем «Независимой газеты», газеты «Сегодня» и других изданий в 1980–1990-х годах. Он преподавал в Российском институте театрального искусства (ГИТИСе), а в 2002 году пришел в ВШЭ, где был преподавателем у студентов-журналистов и филологов.
Немзер писал книги и статьи. Его дочь Анна Немзер — журналистка и писательница, авторка романов «Плен» и «Раунд».
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