В Хакасии десятки сельских жителей приехали греться в аэропорт из‑за отключения света

«На улице около минус 30 градусов. Нас сотни человек, мы вынуждены находиться здесь, чтобы обогреться. Находиться дома нет сил, мы не можем согреть еду, обогреться, принять ванну, сходить в туалет. Так происходит периодически, систематически отключения. Отапливать углем мы не можем, потому что у нас экологическая программа „Чистое небо“. В поселке проживают больше 3 тыс. человек, мы просто замерзаем».