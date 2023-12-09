В Хакасии десятки сельских жителей приехали греться в аэропорт из‑за отключения света

Жители села Калинино в республике Хакасия приехали греться в аэропорт Абакана из‑за отключения электричества в их домах, сообщает телеканал «Абакан 24».
«Всем село Калинино приехали в аэропорт города Абакан. С детьми женщины, мужчины. Греться. Мы не видим выхода из ситуации кроме как ехать в аэропорт. И это только начало, я сейчас всю свою семью привезу», — говорит мужчина в ролике и показывает идущих за ним людей. Аэропорт находится в 200 метрах от поселка.
Местные жители также сняли обращение к Владимиру Путину и призвали его вмешаться в ситуацию, их ролик опубликовало издание «Взгляд.инфо».
«На улице около минус 30 градусов. Нас сотни человек, мы вынуждены находиться здесь, чтобы обогреться. Находиться дома нет сил, мы не можем согреть еду, обогреться, принять ванну, сходить в туалет. Так происходит периодически, систематически отключения. Отапливать углем мы не можем, потому что у нас экологическая программа „Чистое небо“. В поселке проживают больше 3 тыс. человек, мы просто замерзаем».
Ранее в Калинино, как и в другом селе Новый Расвет вновь случилась авария и отключилась электроэнергия, о чем сообщила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова. С помощью электричества в поселках греют дома, центральное отопление в Расцвете также отключилось. Для восстановления света властям пришлось обесточить ещё два поселка.
Егорова также также обратилась к жителям сел и попросила их экономно расходовать электроэнергию. «На текущее время, если жители не перейдут на экономичный режим энергопотребления причина отключения будет постоянной — перегруз», — написала она.
Позже чиновница добавила, что аварийные отключения продолжаются и она связалась с правительством региона, которые организовали экстренный штаб.