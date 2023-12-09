«Моих детей оно встревожило»: Хью Грант о полученном от режиссера «Вонки» фото голого умпа-лумпа

Хью Грант поведал, что режиссер «Вонки» Пол Кинг прислал ему обнаженное фото Умпа-лумпа. Об этом актер и постановщик рассказали журналу People.
Грант играет в мюзикле оранжевого Умпа-лумпу с зелеными волосами и ростом около 45 см, персонаж нарисован на экране с помощью компьютерной графики и имеет с актером только общее лицо. Однажды Кинг в шутку прислал артисту ранний рендер героя без одежды.
«Пол на ранних этапах работы над фильмом прислал мне макет голого Умпа-Лумпы. И мои младшие дети были немного встревожены этим», — вспоминает Грант, который у которого есть пятеро детей.
Кинг пояснил журналистам, что в тот момент вместе с командой аниматоров работал над оттенком кожи, прической и другими деталями и на этом этапе у персонажа не было одежды.
«Это была одна из самых жутких вещей, которую я когда‑либо видел в своей жизни. Если это когда‑нибудь просочится в сеть, целое поколение детей будет искалечено», — со смехом говорит Кинг.
Он добавляет, что модель «была очень деликатно пикселизирована». «В этом нет ничего предосудительного. Это просто то, что, увидев однажды, уже невозможно не увидеть», — делится впечатлениями постановщик.
В том же интервью Грант рассказал, что согласился сыграть подручного Вилли Вонки, потому что в своей карьере вступил «в фазу фрика, циркового урода» и поэтому его персонажи становятся «всё страннее и страннее». Впрочем, актер отметил, что достиг полного взаимопонимания с Полом Кингом.
Постановщик подчеркнул, что ему не пришлось долго уговаривать Гранта на роль в мюзикле. «Мне очень приятно, что у Хью отсутствует тщеславие. Он очень рад выглядеть так нелепо, как я его попрошу — в „Паддингтоне 2“ я заставил его есть собачий корм в костюме собаки. Думаю, в тот момент он уже достиг дна. А сейчас он получил персонажа с чувством собственного достоинства»