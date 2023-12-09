«Моих детей оно встревожило»: Хью Грант о полученном от режиссера «Вонки» фото голого умпа-лумпа

Постановщик подчеркнул, что ему не пришлось долго уговаривать Гранта на роль в мюзикле. «Мне очень приятно, что у Хью отсутствует тщеславие. Он очень рад выглядеть так нелепо, как я его попрошу — в „Паддингтоне 2“ я заставил его есть собачий корм в костюме собаки. Думаю, в тот момент он уже достиг дна. А сейчас он получил персонажа с чувством собственного достоинства»