Сериал «Счастливчик Хэнк» с Бобом Оденкирком не получит продолжения

«К сожалению, мы не можем продолжить работу над вторым сезоном, но мы рады, что эти восемь эпизодов существуют на AMC+ и продолжат находить новых поклонников — или будут снова показаны зрителям, которые вернутся, чтобы провести больше времени с Хэнком, Лили и забавным составом персонажей в колледже Рейлтон», — добавил представитель AMC Networks.