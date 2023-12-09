Сериал «Счастливчик Хэнк» с Бобом Оденкирком не получит продолжения

Американский телеканал AMC не стал продлевать сериал «Счастливчик Хэнк» с Бобом Оденкирком на второй сезон, сообщает Deadline со ссылкой на заявление вещателя.
Телепроект был посвящен декану литературного факультета в глубинке штата Пенсильвания. Будучи конфликтным человеком, он ввязывается в перепалки со студентами и коллегами, оказывается вынужден уволить преподавателя из‑за урезанного финансирования своего подразделения, наблюдает за разрушением своего брака, оказывается вынужден столкнуться с бросившим его семью отцом и мечтает наконец написать собственное великое произведение.
Главную роль сыграла звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкирк, в основе сюжета лежит роман писателя Роберта Руссо «Непосредственный человек», писатель также стал одним из продюсеров многосерийного фильма.
«Мы гордимся „Счастливчиком Хэнком“ и благодарны за работу всем, кто подарил зрителям это уникальное, игривое и глубоко человечное шоу: талантливой творческой команде, нашим партнерам из Sony и, конечно же, Бобу Оденкирку, Мирей [Инос] и всему актерскому составу и съемочной группе», — говорит представитель телеканала в опубликованном заявлении.
«К сожалению, мы не можем продолжить работу над вторым сезоном, но мы рады, что эти восемь эпизодов существуют на AMC+ и продолжат находить новых поклонников — или будут снова показаны зрителям, которые вернутся, чтобы провести больше времени с Хэнком, Лили и забавным составом персонажей в колледже Рейлтон», — добавил представитель AMC Networks.