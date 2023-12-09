Брэдли Купер и Кристиан Бейл намерены сняться в фильме «Лучшие из врагов»

Американский актер Брэдли Купер, известный по фильмам «Звезда родилась» и «Маэстро», и звезда «Темного рыцаря» Кристиан Бейл намерены сняться в фильме «Лучшие из врагов». Об этом сообщил Deadline.
Картина станет экранизацией книги «Лучшие из врагов: последняя великая шпионская история холодной войны» Эрика Дезенхолла и Гаса Руссо. Сценарий напишет Эрик Уоррен Сингер, работавший над «Аферой по-американски».
Фильм расскажет об агенте ЦРУ Джеке Платте и агенте КГБ Геннадии Василенко, между которыми завязалась невероятная дружба. Ей не помешали даже полученные шпионами приказы склонить друг друга к предательству своих стран.
Вместе Платт и Василенко участвовали в одних из самых известных спецопераций XX века. В частности, они разоблачили советского «крота» Роберта Ханссена. После этого Василенко оказался в советской тюрьме за работу двойным агентом, однако был освобожден в 2010 году во время обмена заключенными США и России.
Купер исполнит роль Платта, а Бейл предстанет в образе Василенко. Продюсерами «Лучших из врагов» станут Чарльз Ровен («Оппенгеймер») из Atlas Entertainment, Мэдисон Вайретер и Райан Санак.
Фильм может выйти на стриминговых сервисах Netflix или Apple TV+, в данный момент обе компании борются за права на картину. Кто станет постановщиком ленты, пока неизвестно, но есть вероятность, что режиссерское кресло займет Купер.
Ранее Купер уже выступил сценаристом, продюсером и режиссером байопика о композиторе Леонарде Бернстайне. Картина «Маэстро» вышла в кинотеатрах в ноябре и 20 декабря появится на платформе Netflix.