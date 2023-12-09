Брэдли Купер и Кристиан Бейл намерены сняться в фильме «Лучшие из врагов»

Вместе Платт и Василенко участвовали в одних из самых известных спецопераций XX века. В частности, они разоблачили советского «крота» Роберта Ханссена. После этого Василенко оказался в советской тюрьме за работу двойным агентом, однако был освобожден в 2010 году во время обмена заключенными США и России.