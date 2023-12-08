Особняк Киану Ривза в Голливуде ограбили мужчины в горнолыжных масках

Рано утром 6 декабря группа неизвестных мужчин в горнолыжных масках ворвались в особняк в Голливуде, принадлежащий Киану Ривзу. Об этом рассказал TMZ.
Свидетели преступления заявили о нем в полицию Лос-Анджелеса. Правоохранители в скором времени прибыли к дому, но грабители к тому моменту скрылись из виду. Впрочем, спустя несколько часов они вернулись.
Сотрудники полиции вернулись к особняку примерно в 13:00 по местному времени, поскольку в доме сработала сигнализация. В этот раз правоохранителям также не удалось никого задержать
Однако на записях с камер наблюдения они увидели, как злоумышленники разбили окно и проникли внутрь здания. Воры забрали из дома огнестрельное оружие — какое именно, не уточняется. Украли ли они еще что‑либо, неясно.
Дом Киану Ривза подвергается нападению грабителей не в первый раз. В 2014 году двое людей проникли в особняк. В 2023 году случай проникновения повторился: один человек получил запрет приближаться к собственности актера.