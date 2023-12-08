Умер актер Райан О’Нил. Он снимался в «Истории любви» и «Барри Линдоне»

Он добавил, что его отец очень любил членов съемочных групп и всегда обращался со всеми очень хорошо. «Как человек, мой отец был настолько щедрым, насколько это возможно. И самым смешным человеком в любой комнате. И, безусловно, самым привлекательным, но также и самым обаятельным. Убойное сочетание», — сказал Патрик.