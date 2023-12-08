Умер актер Райан О’Нил. Он снимался в «Истории любви» и «Барри Линдоне»

Умер американский актер Райан О’Нил, известный по ролям в «Истории любви» и «Барри Линдоне». Об этом сообщил The Guardian.
О’Нил скончался в возрасте 82 лет. По словам сына актера Патрика, это произошло в окружении «любящей команды», которая поддерживала его так же, как и он их. Патрик назвал отца своим героем.
Он отметил, что родился, когда Райан О’Нил уже стал телезвездой. Вскоре актер, как заявил Патрик О’Нил, превратился в «голливудскую легенду», снявшись в таких фильмах как «Бумажная луна» и «Мост слишком далеко».
«Он был таким искусным в своем ремесле, так усердно работал и просто любил работать ясно и легко. Очень умный, заядлый читатель автор и журналов. Он был экспертом в запоминании страниц диалогов за час. Я надеюсь, он гордился своей карьерой, хоть и был очень скромным», — написал Патрик.
Он добавил, что его отец очень любил членов съемочных групп и всегда обращался со всеми очень хорошо. «Как человек, мой отец был настолько щедрым, насколько это возможно. И самым смешным человеком в любой комнате. И, безусловно, самым привлекательным, но также и самым обаятельным. Убойное сочетание», — сказал Патрик.
Карьера О’Нила началась в конце 50-х годов и достигла своего пика к 70-м. Актер участвовал в сериале «Пейтон-Плейс», комедиях «Главное событие» и «Торговцы грезами». Он активно снимался в 80-х, 90-х и даже 00-х годах.
В 2001 году О’Нил столкнулся с раком: у него диагностировали хроническую лейкемию. В 2012 году врачи также обнаружили у артиста рак простаты.