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Адвокат Алексея Горинова заявил о серьезном ухудшении здоровья осужденного

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:01

Адвокат Алексея Горинова, осужденного по делу о фейках про российскую армию, рассказал о серьезном ухудшении здоровья заключенного. Об этом написали в телеграм-канале сторонников Горинова.

Защитник отметил, что смог увидеть своего клиента лишь в течение 30 минут. По мнению адвоката, Горинов «находится в очень плохом состоянии здоровья».

«Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал», — отметил он.

Сам Горинов заявил, что у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать. Горинов пожаловался на холод в помещениях и рассказал, что у него забрали лекарства, которые он имел с собой.

«Алексей обращается за медицинской помощью. Врач приходит, измеряет температуру, говорит „температура 36,7 лечение не требуется и уходит“. Мы просим всех неравнодушных вмешаться в данную ситуацию, и напоминаем, что у Алексея хронической заболевание легких, о котором хорошо известно врачам в колонии», — сказали сторонники Горинова.

Горинова приговорили в июле 2022 года к семи годам колонии. Причиной стала предложение объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине» на заседании совета муниципальных депутатов.

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