Адвокат Алексея Горинова заявил о серьезном ухудшении здоровья осужденного

Адвокат Алексея Горинова, осужденного по делу о фейках про российскую армию, рассказал о серьезном ухудшении здоровья заключенного. Об этом написали в телеграм-канале сторонников Горинова.
Защитник отметил, что смог увидеть своего клиента лишь в течение 30 минут. По мнению адвоката, Горинов «находится в очень плохом состоянии здоровья».
«Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал», — отметил он.
Сам Горинов заявил, что у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб, ему сложно дышать. Горинов пожаловался на холод в помещениях и рассказал, что у него забрали лекарства, которые он имел с собой.
«Алексей обращается за медицинской помощью. Врач приходит, измеряет температуру, говорит „температура 36,7 лечение не требуется и уходит“. Мы просим всех неравнодушных вмешаться в данную ситуацию, и напоминаем, что у Алексея хронической заболевание легких, о котором хорошо известно врачам в колонии», — сказали сторонники Горинова.
Горинова приговорили в июле 2022 года к семи годам колонии. Причиной стала предложение объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине» на заседании совета муниципальных депутатов.