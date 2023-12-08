В Калининграде согласовали митинг против штрафов за склонение к абортам

В Калининграде согласовали митинг против закона, вводящего штрафы за склонение к абортам. Об этом сообщил телеграм-канал SOTAvision.
Власти города разрешили активисткам провести акцию 16 декабря. Она пройдет на проспекте Мира у памятника космонавту Леонову с 12:00 до 14:00. В ходе митинга учетники соберут подписи для коллективного письма губернатору.
«Я до сих пор не верю и думаю, что наверняка кто‑то попытается испортить мероприятие. Но тем не менее, я обязательно схожу, потому что мне надоела бояться, а тут по сути легально можно выразить свое возмущение», — рассказала организатор акции.
1 декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал закон о штрафах за склонение к аборту. Подобные законы также появились в Мордовии, Тверской и Курской области.