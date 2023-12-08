Торговые сети «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца, передает ТАСС сообщение ФАС. Ретейлерам предложили рассмотреть возможность ограничения наценки «в качестве временной меры» на уровне 5%.
«Верный» и «Глобус» ввели наценки на уровне 5%, а «Азбука вкуса» поступила иначе — 10%, но только для яиц «Окское» категории С2. Тем временем ФАС проводит анализ обоснованности цен на яйца у десяти федеральных торговых сетей.
В ноябре Росстат зафиксировал рост потребительских цен на куриные яйца по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,2%, а в некоторых субъектах составил аж 28,6%. В среднем по РФ цены на куриные яйца за последний месяц выросли на 15%, а в сравнении с декабрем прошлого года — на 36,5%.
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