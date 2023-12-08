«Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца

В ноябре Росстат зафиксировал рост потребительских цен на куриные яйца по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,2%, а в некоторых субъектах составил аж 28,6%. В среднем по РФ цены на куриные яйца за последний месяц выросли на 15%, а в сравнении с декабрем прошлого года — на 36,5%.