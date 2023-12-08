Оливия Уайлд поставит рождественскую комедию «Непослушный»

Оливия Уайлд активно работает не только как артистка, но и как режиссер. В 2019 году она выпустила на экраны свой полнометражный дебют — комедию «Образование». В 2022 году она также представила психологический триллер «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью и Гарри Стайлзом.