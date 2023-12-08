Оливия Уайлд поставит рождественскую комедию «Непослушный»

Американская актриса Оливия Уайлд, известная по фильмам «Трон: Наследие» и «Вавилон», выступит режиссером рождественской комедии под названием «Непослушный» («Naughty»). Об этом сообщил Deadline.
Ленту выпустит продакшн-компания LuckyChap. Сценарий напишет Джимми Варден, работавший над «Кокаиновым медведем». Среди продюсеров проекта будут Марго Робби, Том Акерли и Джози Макнамара.
Создатели фильма описывают его как «Девичник в Вегасе», действие которого развернется на Северном полюсе. В центре истории будет Маллори, которая надеется получить право опеки над своим сыном.
Бывший муж женщины намерен испортить ей жизнь. Единственная надежда Маллори выиграть суд — убедить Санта-Клауса выступить на слушании в ее пользу.
Студия LuckyChap выпустила в последние годы целый ряд успешных фильмов, снятых женщинами. Среди них были «Барби» Греты Гервиг, «Солтберн» и «Женщина, подающая надежды» Эмералд Феннелл.
Оливия Уайлд активно работает не только как артистка, но и как режиссер. В 2019 году она выпустила на экраны свой полнометражный дебют — комедию «Образование». В 2022 году она также представила психологический триллер «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью и Гарри Стайлзом.