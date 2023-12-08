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Юлия Пересильд сыграет главную роль в ремейке фильма «Самая красивая» Лукино Висконти

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:53

Российский режиссер Софья Карпунина снимет ремейк фильма Лукино Висконти «Самая красивая». Главную роль в ленте исполнит Юлия Пересильд, сообщил ТАСС со ссылкой на продюсера Алену Кремер.

Пересильд сыграет женщину из Подольска Валентину Молчалину. Героиня работает медсестрой и воспитывает вместе с мужем дочь Славу. Женщина верит, что ее девочка станет кинозвездой.

Когда Славе выпадает шанс сняться в фильме, Валентина делает все, чтобы не упустить эту возможность. Она не сомневается, что лучшее, что возможно сделать для ребенка, — это помочь ей попасть в мир кино.

В актерский состав ремейка «Самой красивой» войдут Кристина Бабушкина и Александр Самойленко. Хореографом-постановщиком картины станет Олег Глушков, работавший над фильмами «Лед», «Самый лучший день» и «Стиляги».

Съемки фильма пройдут в августе и сентябре 2024 года. На экраны лента выйдет 8 марта 2025 года.

Итальянский режиссер Лукино Висконти выпустил фильм «Самая красивая» в 1951 году. Главную роль в нем сыграла Анна Маньяни. Она предстала на экране в образе женщины, стремящейся превратить свою дочь в кинозвезду.

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Юлия ПересильдСофья КарпунинаКристина БабушкинаАлександр СамойленкоОлег ГлушковАнна Маньяни
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