Юлия Пересильд сыграет главную роль в ремейке фильма «Самая красивая» Лукино Висконти

Российский режиссер Софья Карпунина снимет ремейк фильма Лукино Висконти «Самая красивая». Главную роль в ленте исполнит Юлия Пересильд, сообщил ТАСС со ссылкой на продюсера Алену Кремер.
Пересильд сыграет женщину из Подольска Валентину Молчалину. Героиня работает медсестрой и воспитывает вместе с мужем дочь Славу. Женщина верит, что ее девочка станет кинозвездой.
Когда Славе выпадает шанс сняться в фильме, Валентина делает все, чтобы не упустить эту возможность. Она не сомневается, что лучшее, что возможно сделать для ребенка, — это помочь ей попасть в мир кино.
В актерский состав ремейка «Самой красивой» войдут Кристина Бабушкина и Александр Самойленко. Хореографом-постановщиком картины станет Олег Глушков, работавший над фильмами «Лед», «Самый лучший день» и «Стиляги».
Съемки фильма пройдут в августе и сентябре 2024 года. На экраны лента выйдет 8 марта 2025 года.
Итальянский режиссер Лукино Висконти выпустил фильм «Самая красивая» в 1951 году. Главную роль в нем сыграла Анна Маньяни. Она предстала на экране в образе женщины, стремящейся превратить свою дочь в кинозвезду.