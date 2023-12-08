В рейтинг мировых лидеров развития ИИ вошла одна компания из РФ

Массачусетский технологический институт (MIT) и центр Epoch AI представили список компаний, лидирующих в области искусственного интеллекта. Среди них оказалась компания из РФ — «Яндекс».
Всего в списке перечислены 23 компании, в том числе OpenAI, Microsoft, Google, Huawei и Meta*. По данным исследователей, по числу научных публикаций и цитируемости лидируют Google и Microsoft, а больше всего технологию развивают Google, OpenAI и Meta.
А «Яндекс» опубликовал 246 материалов, оказавшись на 19 месте по этому критерию. По цитируемости компания заняла 21-е место, собрав более 3,5 тыс. цитирований.
«Китайские отраслевые лаборатории отстают от своих американских коллег по всем нашим показателям. Эти показатели могут не охватывать все аспекты разработки ИИ — например, китайские лаборатории могут намеренно отдавать меньший приоритет публикациям в академических кругах. Тем не менее, кажется почти несомненным, что китайские лаборатории отстают от американских в разработке базовых моделей общего назначения и оказывают меньшее влияние на академические исследования ИИ в целом,» — говорится в исследовании.
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.