В рейтинг мировых лидеров развития ИИ вошла одна компания из РФ

«Китайские отраслевые лаборатории отстают от своих американских коллег по всем нашим показателям. Эти показатели могут не охватывать все аспекты разработки ИИ — например, китайские лаборатории могут намеренно отдавать меньший приоритет публикациям в академических кругах. Тем не менее, кажется почти несомненным, что китайские лаборатории отстают от американских в разработке базовых моделей общего назначения и оказывают меньшее влияние на академические исследования ИИ в целом,» — говорится в исследовании.