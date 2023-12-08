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Сериал по Twisted Metal продлили на второй сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:24

Peacock решил продлить на второй сезон сериал «Скрежет металла», основанный на играх Twisted Metal. Об этом сообщает The Holliwood Reporter.

«Я должен поблагодарить наших невероятных фанатов: я прочитал каждый комментарий и был потрясен их любовью, поддержкой и бешеным энтузиазмом», — сказал шоураннер Майкл Джонатан Смит.

Он также поделился, что счастлив продолжить истории Джона Доу, Тихони и Сладкоежки, которые сразятся с новыми врагами на долгожданном турнире по Twisted Metal.

Действие сериала разворачивается спустя 20 лет после катастрофы, которая разделила США на несколько городов с высокими стенами. За их пределы, в мир хаоса и беззакония выгнали всех преступников.

Между городами курсируют курьеры, которые доставляют ценные грузы в обмен на бензин и запчасти для своих машин. Сюжет рассказывает о водителе Джоне Доу, нанятом, чтобы забрать и доставить посылку в Новый Сан-Франциско. Но во время поездки начинает происходить хаос.

Главную роль в проекте исполнил Энтони Маки. В нем также снялись Стефани Беатрис, Томас Хейден Черч, Ричард Кабраль, Самоа Джо, Уилл Арнетт, Нив Кэмпбелл, Тадж Вонс, Майк Митчелл, Лу Битти-мл.

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