Сериал по Twisted Metal продлили на второй сезон

Peacock решил продлить на второй сезон сериал «Скрежет металла», основанный на играх Twisted Metal. Об этом сообщает The Holliwood Reporter.
«Я должен поблагодарить наших невероятных фанатов: я прочитал каждый комментарий и был потрясен их любовью, поддержкой и бешеным энтузиазмом», — сказал шоураннер Майкл Джонатан Смит.
Он также поделился, что счастлив продолжить истории Джона Доу, Тихони и Сладкоежки, которые сразятся с новыми врагами на долгожданном турнире по Twisted Metal.
Действие сериала разворачивается спустя 20 лет после катастрофы, которая разделила США на несколько городов с высокими стенами. За их пределы, в мир хаоса и беззакония выгнали всех преступников.
Между городами курсируют курьеры, которые доставляют ценные грузы в обмен на бензин и запчасти для своих машин. Сюжет рассказывает о водителе Джоне Доу, нанятом, чтобы забрать и доставить посылку в Новый Сан-Франциско. Но во время поездки начинает происходить хаос.
Главную роль в проекте исполнил Энтони Маки. В нем также снялись Стефани Беатрис, Томас Хейден Черч, Ричард Кабраль, Самоа Джо, Уилл Арнетт, Нив Кэмпбелл, Тадж Вонс, Майк Митчелл, Лу Битти-мл.