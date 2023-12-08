Сериал по Twisted Metal продлили на второй сезон

Между городами курсируют курьеры, которые доставляют ценные грузы в обмен на бензин и запчасти для своих машин. Сюжет рассказывает о водителе Джоне Доу, нанятом, чтобы забрать и доставить посылку в Новый Сан-Франциско. Но во время поездки начинает происходить хаос.