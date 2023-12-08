Кевин Смит работает над новым фильмом про Джея и Молчаливого Боба

В интервью PopCulture.com Кевин Смит рассказал, что работает над возвращением Джея и Молчаливого Боба. Режиссер уточнил, что пишет сценарий для новой ленты с комедийным дуэтом в исполнении Джейсона Мьюза и самого Смита.
«Мы с Джейсоном всегда прекрасно проводим время, работая над этими персонажами. А тут я ему еще и спор проиграл, так что в итоге я делаю новый фильм», — сказал постановщик.
Мир впервые увидел Джея и Молчаливого Боба в «Клерках» 1994 года — первой картине Смита. В ленте они торговали наркотиками у магазина, где работали главные герои.
Персонажи также появлялись во многих других работах Смита, включая «Лоботрясов» 1995 года и «Догму» 1999 года. В 2001 году вышла первая картина, полностью посвященная дуэту, — «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». По сюжету герои пытаются сорвать съемки фильма о себе.
В 2019 году Смит выпустил ленту «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», которую режиссер назвал ремейком комедии 2001 года. Новая работа стала восьмым фильмом вселенной «View Askewniverse» — вымышленной киновселенной Смита, главная характерная черта которой — появление на экране культового дуэта.