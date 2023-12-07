Реклама
Новости

Рассел Кроу, Рами Малек и Майкл Шеннон сыграют в исторической драме «Нюрнберг»

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:24

Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума»), Рами Малек («Богемская рапсодия», «Не время умирать») и Майкл Шеннон («Достать ножи», «Под покровом ночи») снимутся в исторической драме «Нюрнберг». Об этом сообщил Deadline.

Сценаристом и режиссером фильма выступит Джеймс Вандербилт, снявший триллер «Зодиак». Он расскажет о событиях, развернувшихся в Германии после завершения Второй мировой войны.

Созданием картины займутся студии Bluestone Entertainment и Walden Media. Съемки начнутся в Венгрии в феврале. «Нюрнберг» будет основан на книге Джека Эла Хаи «Нацисты и психиатр».

Фильм представит историю американского психиатра Дугласа Келли, которому доверили определить, могут ли нацистские преступники предстать перед судом и ответить за военные преступления.

Роль Келли исполнит Рами Малек. Его герой окажется втянут в сложные взаимоотношения с Германом Герингом, правой рукой Адольфа Гитлера. Геринга в фильме сыграет Кроу.

Шеннону же достанется роль судьи Верховного суда Роберта Х. Джексона, который был главным обвинителем на Нюрнбергском процессе.

«Какая абсолютная честь — работать с таким немыслимо талантливой группой актеров. Наши партнеры в Bluestone и Walden были невероятно поддерживающими, и я не могу дождаться, когда мы перенесем эту удивительную реальную историю на экран», — заявил Вандербилт.

расскажите друзьям
люди
Рами МалекМайкл ШеннонРассел КроуДжеймс ВандербилтГерман Геринг
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»