Рассел Кроу, Рами Малек и Майкл Шеннон сыграют в исторической драме «Нюрнберг»

«Какая абсолютная честь — работать с таким немыслимо талантливой группой актеров. Наши партнеры в Bluestone и Walden были невероятно поддерживающими, и я не могу дождаться, когда мы перенесем эту удивительную реальную историю на экран», — заявил Вандербилт.