Рассел Кроу, Рами Малек и Майкл Шеннон сыграют в исторической драме «Нюрнберг»

Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума»), Рами Малек («Богемская рапсодия», «Не время умирать») и Майкл Шеннон («Достать ножи», «Под покровом ночи») снимутся в исторической драме «Нюрнберг». Об этом сообщил Deadline.
Сценаристом и режиссером фильма выступит Джеймс Вандербилт, снявший триллер «Зодиак». Он расскажет о событиях, развернувшихся в Германии после завершения Второй мировой войны.
Созданием картины займутся студии Bluestone Entertainment и Walden Media. Съемки начнутся в Венгрии в феврале. «Нюрнберг» будет основан на книге Джека Эла Хаи «Нацисты и психиатр».
Фильм представит историю американского психиатра Дугласа Келли, которому доверили определить, могут ли нацистские преступники предстать перед судом и ответить за военные преступления.
Роль Келли исполнит Рами Малек. Его герой окажется втянут в сложные взаимоотношения с Германом Герингом, правой рукой Адольфа Гитлера. Геринга в фильме сыграет Кроу.
Шеннону же достанется роль судьи Верховного суда Роберта Х. Джексона, который был главным обвинителем на Нюрнбергском процессе.
«Какая абсолютная честь — работать с таким немыслимо талантливой группой актеров. Наши партнеры в Bluestone и Walden были невероятно поддерживающими, и я не могу дождаться, когда мы перенесем эту удивительную реальную историю на экран», — заявил Вандербилт.