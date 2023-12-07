Вышел трейлер документального сериала «Вторая мировая война: с передовой»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Вторая мировая война: с передовой» («World War II: From the Frontlines»). Он выйдет на стриминговом сервисе 7 декабря.
Проект расскажет историю крупнейшего в истории военного конфликта. В эпизодах будут показаны ранее нигде не публиковавшиеся архивные кадры. Рассказчиком в сериале выступит обладатель премии BAFTA Джон Бойега.
Очевидцы трагических событий поделятся своими воспоминаниями. Среди участников документального проекта будут военные, представлявшие разные стороны конфликта. Они расскажут о потерях и подвигах, которые им пришлось пережить.
Судя по трейлеру, зрители смогут услышать свидетельства немцев, французов, американцев, японцев. «Страх и травма военного могли бы сделать вас седыми. Если вы выжили, вы были просто чертовски везучими», — заявляет один из ветеранов.
В сериале будет шесть эпизодов. Первый из них будет посвящен началу войны, атаке нацистской Германии на Австрию, Чехословакию и Польшу. Остальные расскажут о событиях каждого последующего года сражений — с 1941 по 1945-й.
Ранее Netflix выпустил художественный сериал, посвященный Второй мировой войне. Им стала экранизация романа «Весь невидимый нами свет» лауреата Пулитцеровской премии Энтони Дора. Четырехсерийный мини-сериал вышел на платформе 4 ноября.