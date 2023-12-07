В Петербурге освободили из зала суда лидера барного «QR-сопротивления» Александра Коновалова

В частности, владелец универсама «Семейный» на улице Тельмана передал через Коновалова взятку начальнику отдела полиции по Невскому району, считает следствие. За эту услугу предприниматель получил более 1 млн рублей. Два других эпизода, в которых его признали виновным, касаются взяток на 50 и 30 тыс. рублей.