В Петербурге освободили из зала суда лидера барного «QR-сопротивления» Александра Коновалова

Невский районный суд Петербурга приговорил бизнесмена Александра Коновалова к 1,5 года лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Зачтя время, проведенное в СИЗО, Коновалова освободили в зале суда.
Предпринимателя признали виновным в посредничестве при даче взяток. По версии следствия, он помогал петербургским бизнесменам избегать ответственности за торговлю алкогольной продукцией без лицензии. Используя связи в правоохранительных органах, Коновалов передавал полицейским взятки за бездействие.
В частности, владелец универсама «Семейный» на улице Тельмана передал через Коновалова взятку начальнику отдела полиции по Невскому району, считает следствие. За эту услугу предприниматель получил более 1 млн рублей. Два других эпизода, в которых его признали виновным, касаются взяток на 50 и 30 тыс. рублей.
Коновалов в суде признал свою вину. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Александр Коновалов — инициатор бойкота QR-кодов для заведений в Петербурге. Он назвал требование Смольного проверять коды незаконным и создал сайт, где собрал своих единомышленников. После этого Росгвардия и полиция провели рейд, во время которого опечатали 20 баров.