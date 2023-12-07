Диджея Diplo обвинили в порномести

Полиция передала заявление окружному прокурору округа Лос-Анджелес, где, по информации издания, «оно находится на рассмотрении». Огюст ранее уже обвиняла диджея, настоящее имя которого Томас Уэсли Пенц, в распространении ее обнаженных видео. Артист отверг обвинения.
«Она распространяет свою ложь в отчаянной попытке навредить Уэсу и тем, кого он любит, но ей это не удастся», — заявил в 2021 году Брайан Фридман, адвокат Diplo.
Сейчас женщина предъявляет продюсеру иск за побои, сексуализированное насилие, умышленное вмешательство в частную жизнь, нападение, клевету, психологическое насилие и мошенничество.
Судебный процесс должен начаться в апреле 2024 года. Diplo направил ответный иск против Огюст, обвинив ее в сталкинге, незаконном проникновении в жилище и распространении частных материалов. В 2021 году еще одна женщина подала иск против артиста, но вскоре отказалась от обвинений.