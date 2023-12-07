Диджея Diplo обвинили в порномести

Судебный процесс должен начаться в апреле 2024 года. Diplo направил ответный иск против Огюст, обвинив ее в сталкинге, незаконном проникновении в жилище и распространении частных материалов. В 2021 году еще одна женщина подала иск против артиста, но вскоре отказалась от обвинений.