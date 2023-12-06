В Подмосковье нашли мертвым экс-депутата Верховной рады Илью Киву

В подмосковной деревне Супонево обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом пишет РИА «Новости».
СМИ пишут, что его тело обнаружили на территории «Величъ Кантри Клаб». По предварительным данным, политик был убит из стрелкового оружия.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Украинские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что гибель Кивы — это «спецоперация СБУ».
Илья Кива был депутатом украинского парламента с 2019 года. Он избрался от пророссийской запрещенной на территории Украины «Оппозиционной платформы — За жизнь». Незадолго до начала спецоперации экс-депутат уехал в Москву и стал частым гостем передач на государственных каналах.
В апреле прошлого года Кива обвинил власти Украины в намерении убить его по статье о государственной измене за публичное поздравление Владимира Путина с днем рождения. Он также обратился к президенту с просьбой о политическом убежище и российском гражданстве.
В том же месяце политик заявил, что ФСБ и ГРУ предотвратили покушение на него. По словам Кивы, его планировали застрелить в Москве на выходе из личного бронированного автомобиля. В середине ноября суд во Львове заочно приговорил экс-депутата к 14 годам колонии.