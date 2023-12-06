В Подмосковье нашли мертвым экс-депутата Верховной рады Илью Киву

В том же месяце политик заявил, что ФСБ и ГРУ предотвратили покушение на него. По словам Кивы, его планировали застрелить в Москве на выходе из личного бронированного автомобиля. В середине ноября суд во Львове заочно приговорил экс-депутата к 14 годам колонии.