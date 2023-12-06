Оппенгеймер, смерть знаменитостей, ИИ: какие статьи чаще всего читали на Википедии в 2023 году

Самой популярной публикацией на сайте стала страничка о ChatGPT. Нейросетевому чатботу исполнился всего один год, но за это время число его пользователей превысило сто миллионов человек, и этот внушительный рост спровоцировал дискуссии об изменении роли искусственного интеллекта, его потенциальном влиянии на человечество и технологический сектор, а также об этике, стоящей за всем этим. На всех доступных языках статьи о нем посмотрели больше 78 млн раз, из них 49,5 млн — на английском.