Оппенгеймер, смерть знаменитостей, ИИ: какие статьи чаще всего читали на Википедии в 2023 году

Википедия назвала самые просматриваемые статьи в 2023 году. Наибольший интерес ее пользователи проявили к СhatGPT, списку погибших знаменитостей, а также к фильму «Оппенгеймер» и биографии ученого.
Самой популярной публикацией на сайте стала страничка о ChatGPT. Нейросетевому чатботу исполнился всего один год, но за это время число его пользователей превысило сто миллионов человек, и этот внушительный рост спровоцировал дискуссии об изменении роли искусственного интеллекта, его потенциальном влиянии на человечество и технологический сектор, а также об этике, стоящей за всем этим. На всех доступных языках статьи о нем посмотрели больше 78 млн раз, из них 49,5 млн — на английском.
Сразу две статьи в топ-5 списка посвящены соревнованиям по крикету: Чемпионату мира 2023 года и индийской Премьер-лиге. Впервые за историю сбора статистики популярных статей в перечень вошли материалы об этом виде спорта, а среди 25 самых посещаемых таких оказалось сразу четыре. Для сравнения, в топ попала лишь одна страница о футболе — она рассказывает об английской Премьер-лиге.
Наиболее громкими фильмами по версии Википедии оказались «Оппенгеймер» (в списке он вместе с биографией ученого), индийские «Солдат» и «Патхан», сериал «Одни из нас», «Барби», «Аватар: Путь воды» и «Стражи Галактики. Часть 3».
Главными людьми года пользователи самой крупной интернет-энциклопедии выбрали Тейлор Свифт, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Мэттью Перри, Илона Маска, Лизу Мари Пресли и Эндрю Тейта.
Топ-25 статей выглядит так:
- ChatGPT — 49 490 406 просмотров
- Список умерших в 2023 году — 42 666 860
- Чемпионат мира по крикету 2023 — 38 171 653
- Индийская Премьер-лига — 32 012 810
- Оппенгеймер (фильм) — 28 348 248
- Чемпионат мира по крикету — 25 961 417
- Оппенгеймер, Роберт — 25 672 469
- Солдат (фильм) — 21 791 126
- Индийская Премьер-лига 2023 — 20 694 974
- Патхан. Схватка со смертью (фильм)— 19 932 509
- Одни из нас (телесериал) — 19 791 789
- Тейлор Свифт — 19 418 385
- Барби (фильм) — 18 051 077
- Криштиану Роналду — 17 492 537
- Лионель Месси — 16 623 630
- Английская Премьер-лига — 16 604 669
- Мэттью Перри — 16 454 666
- США — 16 240 461
- Илон Маск — 14 370 395
- Аватар: Путь воды — 14 303 116
- Индия — 13 850 178
- Лиза Мари Пресли — 13 764 007
- Стражи Галактики. Часть 3 — 13 392 917
- ********* [ввод войск] России на Украину — 12 798 866
- Эндрю Тейт — 12 728 616