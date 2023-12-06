Умерла художница мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

В ее фильмографии более двухсот работ. Среди них — «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист» и «Жил-был пес».