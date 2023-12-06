Лишь 11% молодежи считают важным возрождение традиционных ценностей

11,2% молодых людей считают важным возрождение национальных ценностей и традиций, говорится в монографии «Молодежь и Россия будущего» от коллектива ученых Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, Российского института стратегических исследований, Высшей школы экономики. Находки исследователей опубликовал РБК.
В основе материала лежит опрос РИСИ и ФНИСЦ РАН, в их интервью приняли участие более 4000 человек в возрасте от 14 до 35 лет из 43 регионов страны, а также 2000 россиян до 65 лет. Хотя основные данные были собраны весной 2021 года, то есть до начала специальной военной операции и масштабных санкций, все ключевые зафиксированные им тенденции остались в силе, указано в работе.
Каждый третий респондент (33/8%) считает социальную справедливость приоритетом для развития России, почти столько же (33.2%) хотели бы искоренения коррупции, 32,7% уверены в необходимости соблюдения конституционных прав человека.
17,8% молодежи кажется важным расширение возможностей бизнеса, почти столько же думают об укреплении военной мощи государства. Лишь 11,2% опрошенных выбрали в числе приоритетов возрождение национальных ценностей и традиций, еще 10% назвали демократическое обновление. Респонденты могли выбирать множественные варианты ответов.
Также социологи спросили, на что готовы граждане «ради укрепления мощи России и ее суверенитета». 68.1% молодежи оказались не готовы или скорее не готовы к каким‑либо жертвам.
Абсолютное большинство опрошенных (87%) не согласны с повышением налогов, 86% не хотели бы заморозки зарплат и пенсий, 69% не смирились бы с ограничениями использования интернета. 55% молодежи не готовы отказаться от западных товаров, а 52% — от карт Visa и Masterсard. Еще 35,7% не смогли бы обойтись без поездок в США или Европу, а около трети — без западных продуктов, ограничения митингов и свобод СМИ.
При этом 52% молодежи не сочли иностранное питание большой ценностью, 38.4% могли бы не ездить на Запад, а 32% согласились бы с отменой политических выступлений и ужесточением контроля за СМИ.
Более половины молодых людей выступили за быстрые кардинальные реформы в России, причем больше всего их хотят люди в возрасте 18–24 лет. В то же время большинство респондентов считают, что «путь России даст в перспективе положительные результаты», и не думают о нем как о тупиковом.
Однако чем старше опрошенная группа, тем меньше в ней тех, кто ожидает от России успешного развития в ближайшие годы: 38,8% среди россиян в возрасте 14–17 лет, 31,7% в возрастной когорте 18–24 года и 24% — 30–35 лет.
Среди старшего поколения преобладают те, кто ждет трудных времен: среди опрошенных 30–35 лет таких 37,6%, в то время как среди 18–24-летних их 32,7%, а среди тех, кому 14–17 лет, — 26,1%.