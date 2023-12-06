Лишь 11% молодежи считают важным возрождение традиционных ценностей

В основе материала лежит опрос РИСИ и ФНИСЦ РАН, в их интервью приняли участие более 4000 человек в возрасте от 14 до 35 лет из 43 регионов страны, а также 2000 россиян до 65 лет. Хотя основные данные были собраны весной 2021 года, то есть до начала специальной военной операции и масштабных санкций, все ключевые зафиксированные им тенденции остались в силе, указано в работе.