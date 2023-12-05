Анна Кендрик и Джейк Джонсон не расстаются ради миллиона долларов в трейлере «Self-Reliance»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер комедии «Self-Reliance» («Положись на себя», или «Самостоятельность»). Она выйдет в прокат 12 января.
Гланые роли в картине сыграли Анна Кендрик («Сумерки», «Расплата») и Джейк Джонсон («Мачо и ботан», «Ты водишь!»). Они сыграли двух людей, решивших сыграть в смертельно опасную игру ради выигрыша в 1 млн долларов.
Правила игры просты: в течение 30 дней игрокам нужно остаться в живых. Для этого им нельзя оставаться наедине, ведь на каждом шагу их будут поджидать убийцы, чье единственное правило — не трогать участников игры, если они не одни.
Когда герой Джонсона принимает вызов, он сперва пытается справиться с ним с помощью друга. Затем, судя по трейлеру, приглашает в дом бездомного, чему оказываются совсем не рады члены семьи.
Потом мужчина знакомится с другой участницы странного реалити-шоу. Азартные игроки решают выиграть куш вместе. Они съезжаются и обещают ни на шаг не отходить друг от друга до конца челленджа.
Однако это, похоже, не станет решением всех их проблем. Что будет угрожать персонажам и удастся ли им выжить в игре, станет известно, когда фильм выйдет на экраны. Его режиссером выступил сам Джонсон.
В комедии можно будет увидеть, помимо него и Кендрик, Энди Сэмберга («Бруклин 9-9»), Биффа Уиффа, Натали Моралес, рэпера GaTa, Эдуардо Франко, Бобана Маржановича и Кристофера Ллойда («Назад в будущее»).