Умер музыкант Денни Лэйн, сооснователь The Moody Blues и участник Wings

Главным успехом Лэйна стала работа с Полом Маккартни в его женой Линдой в группе Wings. Самый известный альбом коллектива «Band on the Run» недавно отметил свое 50-летие. Всего у бэнда было семь студийных и два концертных альбома. Среди хитов были «Live and Let Die», «Listen to What the Man Said», «Silly Love Songs» и «Let’ Em In».