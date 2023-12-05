Умер музыкант Денни Лэйн, сооснователь The Moody Blues и участник Wings

Умер британский музыкант Денни Лэйн, известный как сооснователь группы The Moody Blues и участник коллектива Wings. Об этом сообщил NME со ссылкой на супругу артиста.
Лэйну было 79 лет. Он скончался после продолжительной борьбы с интерстициальным заболеванием легких. По словам его жены Элизабет Хайнс, Лэйн верил в свое выздоровление, но болезнь оказалась «непредсказуемой и агрессивной».
«Любая инфекция ослабляла его легкие и наносила им вред. Он боролся каждый день. Он был таким сильным и храбрым, никогда не жаловался. Все, чего он хотел, — это быть дома со мной и его питомцем кошечкой, Чарли, и играть на цыганской гитаре», — поделилась Хайнс.
Она добавила, что музыкант был очень благодарен за любовь и поддержку, которую он получал в ходе своей болезни. «Это было моей честью и привелегией — быть не только его женой, но и заботиться о нем в период его болезни и слабости», — сказала Хайнс.
Супруга Лэйна отметила, что он скончался, когда она играла для него его любимые рождественские песни. В последние недели он часто пел их, а когда музыканта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, песни продолжила играть для него жена.
Элизабет поблагодарила в своем сообщении врачей и медсестер госпиталя, где умер Лэйн, за усердную работу и сочувствие. «Мой мир никогда не будет прежним. Денни был потрясающе замечательным человеком, таким любящим и милым со мной. Он делал мои дни полными красок, веселья и жизни — такими, каким был он сам», — написала она.
Смерть Лэйна прокомментировал также Пол Маккартни, коллега музыканта по Wings. Он отметил, что очень огорчен уходом Лэйна, которого знал со времен The Beatles. «Он был выдающимся вокалистом и гитаристом», — подчернкул Маккартни.
«Его самый известный перформанс — это, вероятно, „Go Now“, старая песня Бесси Бэнкс, которую он исполнял блестяще. Мы с ним написали несколько песен вместе, самой успешной была „Mull of Kintyre“, которая стала большим хитом в 70-х. Мы отдалились друг от друга, но в последние годы сумели восстановить нашу дружбу и разделить воспоминания о наших временах вместе», — добавил артист.
Маккартни написал, что «Денни был большим талантом с тонким чувством юмора и всегда был готов помочь другим людям». Он выразил соболезнования Элизабет и всей семье Лэйна. «Мы все будем скучать по тебе», — обратился он к другу.
Денни Лэйн стал сооснователем группы Moody Blues в 1964 году, но покинул ее в 1966 году — еще до того, как были написаны многие хиты коллектива. Тем не менее, Лэйна вошел в Зал славы рок-н-ролла в 2018 году как участник Moody Blues.
После ухода из группы он выступал как сольный исполнитель и сформировал группу Electric String Band с Тревором Бертоном, Вивом Принсом и Бинки Маккензи. Позднее он работал с Balls и Ginger Baker’s Air Force.
Главным успехом Лэйна стала работа с Полом Маккартни в его женой Линдой в группе Wings. Самый известный альбом коллектива «Band on the Run» недавно отметил свое 50-летие. Всего у бэнда было семь студийных и два концертных альбома. Среди хитов были «Live and Let Die», «Listen to What the Man Said», «Silly Love Songs» и «Let’ Em In».