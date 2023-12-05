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В РФ выявили первые случаи инфекции, вспышка которой случилась в Китае

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:15

Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях заболевания микоплазменной инфекцией, передает «Интерфакс». Тяжелых форм инфекции пока не появилось.

В ведомстве отметили, что в последние несколько дней ряд стран мира в Китае, Германии, Франции, Италии зафиксировали рост заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. В КНР объяснили этот рост отменой ограничений по COVID-19 и наступлением холодного сезона.

Групповые случаи заболевания микоплазменной инфекцией в РФ расследуют, зараженные и контактные лица проходят диагностику. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 17,1%, а коронавирусом — на 22,8%, поделились в Роспотребнадзоре.

Mycoplasma pneumoniae является возбудителем микоплазменной пневмонии — атипичной легочной инфекции. Она передается воздушно-капельным путем, среди ее симптомов — непрекращающийся кашель со скудной мокротой и боли в грудной клетке.

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