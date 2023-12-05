В РФ выявили первые случаи инфекции, вспышка которой случилась в Китае

В ведомстве отметили, что в последние несколько дней ряд стран мира в Китае, Германии, Франции, Италии зафиксировали рост заболеваемости респираторными заболеваниями, поражающими преимущественно детей. В КНР объяснили этот рост отменой ограничений по COVID-19 и наступлением холодного сезона.