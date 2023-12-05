Премию Тернера получила художница, создавшая скульптуры о «беспорядочной реальности жизни»

Художница из Оксфорда Джесси Дарлинг, чьи скульптуры из повседневного мусора отображают политическую нестабильность современности, стала лауреатом премии Тернера. Она получила в качестве награды 25 тыс. фунтов стерлингов, сообщается в соцсетях.
Дарлинг в своих скульптурах использовала выцветший флага Соединенного Королевства, металлические заграждения, бетон, оградительные ленты, офисные файлы и сетчатые занавески, чтобы «передать знакомый, но безумный мир, напоминающий о социальном распаде». Жюри высоко оценило способность художницы использовать материалы так, чтобы они «выражали беспорядочную реальность жизни» и обнажали «хрупкость мира».
Председатель жюри Алекс Фаркухарсон сравнил работы Дарлинг с «положением нации» и увидел в них обращения к Брекзиту, национальности, идентичности, бюрократии, иммиграции и мер жесткой экономии. «Во всей работе чувствуется своевременность, и в этом смысле я думаю, что это действительно хороший год. Каждый по-своему чувствует момент», — сказал он.
Джесси Дарлинг
Премия Тернера была учреждена в 1984 году в честь художника Уилльяма Тернера и является главной британской премией в области современного искусства, на которую могут претендовать местные художники в возрасте до 50 лет. О том, как устроена премия, и чем она отличается от Премии Кандинского, — можно узнать в материале «Афиши Daily».