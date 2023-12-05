Премию Тернера получила художница, создавшая скульптуры о «беспорядочной реальности жизни»

Премия Тернера была учреждена в 1984 году в честь художника Уилльяма Тернера и является главной британской премией в области современного искусства, на которую могут претендовать местные художники в возрасте до 50 лет. О том, как устроена премия, и чем она отличается от Премии Кандинского, — можно узнать в материале «Афиши Daily».