Омский вице-губернатор заставил студента сменить толстовку с надписью Brooklyn

Когда Шпиленко спросил у студентов, почему они пришли на встречу, то услышал «Нас пригнали». Ответ чиновника не устроил: «Пригнали. Я скажу так: вы же не стадо, чтобы вас пригонять. Кого‑то пригнали? Боюсь, что только вас, молодой человек, и пригнали. Боюсь, что по вам плачут Вооруженные силы. Там такое не пройдет».