Омский вице-губернатор заставил студента сменить толстовку с надписью Brooklyn

5 декабря вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко провел встречу со студентами СибАДИ, где одному из них пригрозил армией, а другого заставил сменить толстовку с названием района в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Омск-информ».
Когда Шпиленко спросил у студентов, почему они пришли на встречу, то услышал «Нас пригнали». Ответ чиновника не устроил: «Пригнали. Я скажу так: вы же не стадо, чтобы вас пригонять. Кого‑то пригнали? Боюсь, что только вас, молодой человек, и пригнали. Боюсь, что по вам плачут Вооруженные силы. Там такое не пройдет».
Шпиленко заметил на одном из студентов толстовку с надписью Brooklyn и попросил не позориться. «О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку — не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку», — сказал вице-премьер.
Как пишет «Омск-информ», через пять минут студенту принесли новую футболку, которую тот надел поверх толстовки. Шпиленко после этого пожал молодому человеку руку за решение «проблемы».
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