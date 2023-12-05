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Омский вице-губернатор заставил студента сменить толстовку с надписью Brooklyn

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:25

5 декабря вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко провел встречу со студентами СибАДИ, где одному из них пригрозил армией, а другого заставил сменить толстовку с названием района в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Омск-информ».

Когда Шпиленко спросил у студентов, почему они пришли на встречу, то услышал «Нас пригнали». Ответ чиновника не устроил: «Пригнали. Я скажу так: вы же не стадо, чтобы вас пригонять. Кого‑то пригнали? Боюсь, что только вас, молодой человек, и пригнали. Боюсь, что по вам плачут Вооруженные силы. Там такое не пройдет».

Шпиленко заметил на одном из студентов толстовку с надписью Brooklyn и попросил не позориться. «О, у него там Brooklyn написано. Ты из Нью-Йорка, что ли? Поменяй футболку — не позорься. Что там зашито, неизвестно. Надень хорошую футболку», — сказал вице-премьер.

Как пишет «Омск-информ», через пять минут студенту принесли новую футболку, которую тот надел поверх толстовки. Шпиленко после этого пожал молодому человеку руку за решение «проблемы».

В октябре депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект об ограничениях по использованию иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ. Инициатива направлена на «защиту русского языка», поясняли авторы.

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Андрей Шпиленко
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