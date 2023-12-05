Писатель Евгений Водолазкин получил премию «Большая книга» за роман «Чагин»

Победителем конкурса 2023 года стал писатель Евгений Водолазкин и его роман «Чагин». Второе место занял Юрий Буйда и его произведение «Дар речи». Бронзу получил Алексей Сальников за «Оккульттрегер».
Приз «Выбор поколения» присудили Оксане Васякиной. А лауреаткой награды «Литблог» стала автор «Заметок панк-редактора» Анастасия Шевченко.
Также выяснилось, кто стал победителем народного голосования на сайте рекомендательного сервиса LiveLib. Читатели отметили Захара Прилепина и его книгу «Шолохов. Незаконный», «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова и «Снарк снарк: Чагинск. Снег Энцелада» Эдуарда Веркина.
Национальная литературная премия «Большая книга» вручается с 2005 года за лучшее прозаическое произведение на русском языке. В 2023 году на награды претендовали 322 сочинения из 73 городов России и 17 стран мира.
Приз за первое место составил 3 млн рублей, за второе — 1,5 млн, за третье — 1 млн. «Афиша Daily» рассказывала подробно о произведениях финалистов.