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Писатель Евгений Водолазкин получил премию «Большая книга» за роман «Чагин»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:55

Стали известны лауреаты премии «Большая книга». О них рассказали в телеграм-канале премии.

Победителем конкурса 2023 года стал писатель Евгений Водолазкин и его роман «Чагин». Второе место занял Юрий Буйда и его произведение «Дар речи». Бронзу получил Алексей Сальников за «Оккульттрегер».

Приз «Выбор поколения» присудили Оксане Васякиной. А лауреаткой награды «Литблог» стала автор «Заметок панк-редактора» Анастасия Шевченко.

Также выяснилось, кто стал победителем народного голосования на сайте рекомендательного сервиса LiveLib. Читатели отметили Захара Прилепина и его книгу «Шолохов. Незаконный», «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова и «Снарк снарк: Чагинск. Снег Энцелада» Эдуарда Веркина.

Национальная литературная премия «Большая книга» вручается с 2005 года за лучшее прозаическое произведение на русском языке. В 2023 году на награды претендовали 322 сочинения из 73 городов России и 17 стран мира.

Приз за первое место составил 3 млн рублей, за второе — 1,5 млн, за третье — 1 млн. «Афиша Daily» рассказывала подробно о произведениях финалистов.

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