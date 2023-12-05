Вышел русскоязычный трейлер фильма «Чарли-Пуля» с Пирсом Броснаном

На ютуб-канале «Вольга» опубликовали трейлер остросюжетного фильма «Чарли-Пуля», главную роль в котором исполнил Пирс Броснан («Умри, но не сейчас», «Русалка и дочь короля»).
Актер сыграл хладнокровного киллера Чарли Свифта по прозвищу Пуля. На протяжении долгих лет Чарли работал на мафиози Стэна, но однажды от того решает избавиться конкурент.
Самому Чарли удается избежать расправы, после чего он решает отомстить за босса. Поддержку киллеру неожиданно окажет женщина по имени Марси — бывшая жена бандита, некогда погибшего от рук Чарли.
«Чарли-Пуля» выйдет в онлайн-кинотеатрах 15 декабря. В фильме можно будет увидеть, помимо Броснана, Морену Баккарин, Джеймса Каана, Гбенгу Акиннагбе, Мэтта Кука и Дэвида Чаттама.
Режиссером ленты выступил Филлип Нойс, снявший такие ленты, как «Власть страха», «Слепая ярость», «Солт» и «Посвященный». Сценарий «Чарли-Пули» написали Ричард Уэнк («Великий уравнитель», «Великолепная семерка») и Виктор Гишлер.