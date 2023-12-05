Журнал Time назвал футболиста Лионеля Месси спортсменом года

«Ошеломляющим был не только сам шаг, но и размер и размах сделки. В дополнение к более чем 20 млн долларов в год, которые „Интер Майами“ будет выплачивать ему, он получит долю собственности в команде после выхода на пенсию и беспрецедентные отчисления медиапартнеров лиги — в этом случае Apple. Это была сделка, которая не только отразила неослабевающий талант Месси на поле, но и установила новый стандарт использования возможностей спортсмена», — отметили в Time.