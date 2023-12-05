Американский журнал Time назвал футболиста Лионеля Месси спортсменом года. В статье об атлете издание перечислило его достижения за прошедшие месяцы.
В 2023 году Месси наконец стал чемпионом мира. Также он завершил спортивный сезон в клубе «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майями».
«Ошеломляющим был не только сам шаг, но и размер и размах сделки. В дополнение к более чем 20 млн долларов в год, которые „Интер Майами“ будет выплачивать ему, он получит долю собственности в команде после выхода на пенсию и беспрецедентные отчисления медиапартнеров лиги — в этом случае Apple. Это была сделка, которая не только отразила неослабевающий талант Месси на поле, но и установила новый стандарт использования возможностей спортсмена», — отметили в Time.
Футболист показывал отменную игру на клубном и национальном уровне в течение года, в связи с чем Месси был признан лучшим игроком года — он получил «Золотой мяч» уже в восьмой раз.
Кроме того, по словам издания, «Месси придал особый импульс футболу в Америке». Посещаемость стадионов, цены на билеты, продажи товаров и объем зрительской аудитории резко выросли.
По мнению журнала, Месси сумел сделать США «футбольной страной», хотя Штаты традиционно не являлись таковыми. Поклонники спорта в США предпочитали футболу баскетбол и американский футбол.
В Time полагают, что появление аргентинца в национальной лиге станет началом футбольного бума. К тому же в 2026 году США примут чемпионат мира по футболу вместе с Канадой и Мексикой.